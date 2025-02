Iodonna.it - Le donne guadagnano in media il 20% in meno degli uomini e percepiscono pensioni inferiori del 47%. Il Rendiconto di genere dell'INPS evidenzia una persistente disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni in materia di istruzione e parità formale, la parità diè un miraggio. A partire dalle differenze nel trattamento economico traneldel. Lo confermano i dati del “di2024“, un’analisi approfondita, presentata proprio ieri.lavorano allo stesso modo ma il loroè valutato in modo diverso. Disparità di salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Per lestipendi più bassi del 20%,del 47%: i drammatici datiIl report rivela un quadro molto preoccupante: nonostante abbiano un livello di istruzione spesso superiore a quello, lecontinuano a trovarsi in condizioni di svantaggio.