Serieanews.com - Le coppie che scoppiano e altri guai: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

Leggi su Serieanews.com

Gli obiettivi diper questa settimana: tredel nostro calcio che non sono più tanto stabili. Per la serie “C’eravamo tanto amati”Leche: ladi(Foto: Ansa – LaPresse) – serieanews.comIl calcio è fatto di grandi intese, ma anche di rotture clamorose. A volte una coppia funziona, altre volte implode sotto il peso delle aspettative, dei contrasti personali o semplicemente di una gestione sbagliata.Questa settimana lasi dedica proprio alleche, quelle che sembravano destinate al successo ma che, invece, stanno creando solo problemi. Quando il feeling si spezza, le conseguenze possono essere disastrose per squadre, tifosi e persino per i diretti interessati. Ecco i tre casi più eclatanti della settimana!1) Conte e De Laurentiis – Da coppia d’oro a relazione tossicaSembravano destinati a volare alto, ma adesso l’idillio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sta sgretolando sotto gli occhi di tutti.