Lanotiziagiornale.it - Le condizioni di Papa Francesco restano “critiche ma stazionarie”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ledi“rimangono, ma”. Sono questi gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute del pontefice, ricoverato da ormai più di una settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Il bollettino diffuso dalla Sala stampa vaticana sottolinea che “non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano a essere stabili”.L’ultimo bollettino sullediCome viene sottolineato nella nota della Santa sede, il“in serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale”. La prognosi resta comunque riservata. Viene inoltre spiegato che Bergoglio in mattinata, “dopo aver ricevuto l’eucarestia”, ha “ripreso l’attività lavorativa”.Nella giornata di oggi, quindi, non ci sarebbero state nuove crisi respiratorie dopo quelle degli scorsi giorni che hanno preoccupato i fedeli di tutto il mondo.