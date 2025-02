Quotidiano.net - Le condizioni di Francesco: "Un lieve miglioramento". Ma la prognosi è riservata

Il cauto ottimismo che trapela in serata dall’ormai consueto bollettino medico sulledi salute di Papa, era già nell’aria già verso l’ora di pranzo al policlinico Agostino Gemelli doveè ricoverato esattamente dal 14 febbraio scorso nella stanza dei Papi al decimo piano. A non pochi all’interno dell’ospedale era sfuggito infatti il professor Sergio Alfieri – che guida l’équipe di medici che ha in cura Bergoglio – sedersi per consumare il pranzo con alcuni collaboratori. "Un buon segnale", hanno sospirato in tanti perché in presenza digravissime mai Alfieri si sarebbe concesso il lusso di un pasto seduto a tavola. "Lecliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un– esordisce così il bollettino diramato dalla sala stampa vaticana poco prima delle 19 –.