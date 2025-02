Quotidiano.net - Le Borse europee in rialzo: Piazza Affari ai massimi dal 2027 grazie alle banche

Leggi su Quotidiano.net

Lesi muovono in terreno positivo in vista di Wall Street. Milano allunga il passo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 38.892 punti, portandosi aida novembreè spinta dall'andamento dellecon Morgan Stanley che ha rivisto alle stime sui principali istituti di credito italiani. InMadrid (+1,3%), Londra e Parigi (+0,5%), Parigi (+0,1%). Sul fronte obbligazionario sono in calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,45 per cento.