"Le 3 moschettiere", serie animata tutta al femminile basata sul capolavoro di Alexandre Dumas

ROMA – Unaalsuldi. Si tratta de “Le 3”, che ha debuttato lunedì 24 febbraio in boxset su RaiPlay e sarà poi proposta da sabato 1° marzo, tutti i giorni, alle 7.45, alle 13.05 e alle 17.40 su Rai Gulp. La, presentata in anteprima mondiale al MipCom di Cannes lo scorso ottobre, arriva in Italia con i primi 26 episodi.“Le 3”, una rivisitazione aldeldella letteratura “I tre moschettieri”, è una coproduzione italo-francese che ha visto il coinvolgimento di Palomar con alcune delle principali emittenti europee – da Rai Kids a France Télévisions e ZDF e che sta riscuotendo un grande successo in Francia, dove è già in emissione. L’opera è stata realizzata in Italia, a Bologna, nel dipartimento di animazione della Palomar.