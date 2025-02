Inter-news.it - Lazio, i tifosi presenti a San Siro smentiscono Lotito: la Coppa Italia è un obiettivo

Manca sempre meno per la sfida di Sanin programma questa sera tra Inter e, per i quarti di. In palio c’è il passaggio del turno ine dunque, l’accesso alla semifinale. La vincente tra le due, dovrà vedersela con il Milan. POSSIBILE DERBY – Inter esi affronteranno questa sera a San, per giocarsi l’accesso alle semifinali di. La vincitrice della sfida, si troverà di fronte il Milan di Sergio Conceicao, che ha eliminato la Roma nel quarto di finale, giocato sempre allo stadio Meazza, lo scorso 5 febbraio. I nerazzurri quindi, in caso di qualificazione, si troveranno a disputare un nuovo doppio confronto contro il Milan, dopo quelli in campionato e la finale di Supergiocata a Ryad. Uno stimolo ulteriore per Simone Inzaghi e per la squadra: quello di poter tornare a vincere contro i rivali rossoneri dopo le ultime tre sfide senza vittoria.