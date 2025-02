Inter-news.it - Lazio, i convocati di Baroni per la sfida di Coppa Italia con l’Inter

ha ufficializzato la lista dei 21per la delicata trasferta di Milano, dove questa sera laaffronterànei quarti di finale di. I– Inter-, quarto di finale di. Una gara secca che mette in palio l’accesso alla semifinale e che vedrà i biancocelesti scendere in campo con alcune defezioni importanti, ma anche con il rientro di Luca Pellegrini tra i disponibili. La lista deievidenzia alcune assenze di rilievo che costringerannoa rivedere le sue scelte tattiche. Non saranno della partita Dele-Bashiru, Castellanos, Patric, Hysaj e Matias Vecino, tutti indisponibili per problemi fisici. Anche in difesa, la mancanza di Patric e Hysaj obbligaa puntare su soluzioni alternative, facendo affidamento su elementi come Romagnoli, Marusic e il rientrante Pellegrini, pronto a dare il suo contributo dopo il recente stop.