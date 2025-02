Calciomercato.it - Lazio, da Pedro a Mandas: la situazione sui rinnovi | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Dopo la chiusura della sessione di gennaio, si apre l’altro mercato ovvero quello di firme e prolungamenti: in tre sono in scadenza ma c’è anche il portiere grecoLaha chiuso il suo mercato di gennaio con tre acquisti. Il primo è stato Arijon Ibrahimovic, poi nelle ultime ore di mercato Provstgaard e Belahyane che hanno rinforzato due reparti fortemente penalizzati dalle assenze. I biancocelesti non hanno ceduto praticamente nessuno o quasi dei giocatori che erano in lista, visto che sono andati via solo Akpa-Akpro e Castrovilli, che però ha giocato pochissimo ed era anche out dalla lista Uefa.(LaPresse) – calciomercato.itCome spesso accade, con la fine del mercato, si apre la stagione deidi contratto e nellaci sono alcune situazioni da risolvere. In scadenza ci sono soprattuttoe Vecino, con cui però il discorso non è stato ancora affrontato in maniera approfondita.