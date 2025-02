Romadailynews.it - Lazio: Aurigemma, importante promuovere consapevolezza digitale

iniziativa per sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole dei mezzi digitali.Il presidente del Consiglio regionale del, Antonello, ha dichiarato che l’iniziativa tenutasi oggi con la partecipazione di molti studenti è di grande importanza. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare eun utilizzo equilibrato e consapevole dei mezzi digitali e del web.ha sottolineato l’importanza della presenza di esperti e professionisti che hanno reso l’appuntamento ancora più rilevante e utile. Ha ribadito che l’innovazione tecnologica è una sfida che bisogna affrontare insieme e che non può essere fermata, ma bisogna essere in grado di gestirla e governarla.Il presidente ha anche evidenziato i rischi nascosti dietro la rete, come il bullismo e il cyberbullismo, e ha annunciato l’istituzione del patentinoinsieme al Corecom, che prevede corsi per gli studenti per insegnare loro un uso responsabile dei dispositivi digitali e della rete.