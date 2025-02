Parmatoday.it - L'avvocato dell'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Ci atteniamo alle decisione della Corte"

Leggi su Parmatoday.it

"Non conosco le motivazionia Cassazione, né il contenuto del ricorso del collega Tria. La vicenda cautelare non vede come parte la persona offesa e possiamo solo rimetterci alla". Così Monica Moschioni, legale di Samuel, l'exdi, commenta a.