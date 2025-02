Anteprima24.it - L’avvocato Carmine Coviello a Dubai per la presentazione del Burj Azizi la seconda torre più alta del mondo dopo il Burj Khalifa

Tempo di lettura: 2 minutidello Studio Legale, insieme alMichele Amato, e l’ambassador diItalia Antonio Morello, il giorno 18 Febbraio 2025, presso la Coca Cola arena di, hanno preso parte alla serata di Gala per ladella, laresidenziale piùdel. Madrina d’eccezione dell’evento Jennifer Lopez e altre celebrità internazionali.Il team tutto italiano, grazie alla partnership col gruppo immobiliare, darà possibilità alle aziende interessate al mercato immobiliare Arabo, di entrarne a far parte senza correre rischi e in totale sicurezza. I professionisti guideranno le aziende e i singoli investitori interessati al processo d’internazionalizzazione e al real estate immobiliare.