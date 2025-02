Sport.quotidiano.net - L’avversario. Jarvis Williams, lo stakanovista: il più utilizzato dell’A2

Dopo il match casalingo di domenica rinviato, la Carpegna Prosciutto torna in campo questa sera per aprire la 30ª giornata di campionato; ad ospitare i ragazzi di coach Leka sarà il Gruppo Mascio Orzinuovi al Pala Bertocchi. La formazione lombarda è allenata da coach Franco Ciani, arrivato in estate su questa panchina dopo un’esperienza biennale a Torino; lo scorso 18 dicembre tuttavia è stato esonerato a sorpresa dopo la vittoria in casa contro la Libertas Livorno (con un record di otto vittorie e otto sconfitte). Subentrato Simone Bianchi, Orzinuovi vince subito la prima contro Cividale ma poi cade in una striscia di sei sconfitte consecutive che forzano la dirigenza a richiamare coach Ciani. Prima di questa sfida però la rotta non è stata invertita, essendo arrivata a dieci la striscia negativa di risultati.