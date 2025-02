Quotidiano.net - Lavoro, in Campania è boom dell'occupazione femminile

L’economiarallenta ma l’cresce. Spinta dal Pnrr, dagli incentivi messi in campo dal governo e da alcuni settori, edilizia in testa. Ma il dato più importante nel report che i Consulenti deldi Napoli hanno dedicato al mercato, è la forte crescita dei posti didestinati alle donne. Una netta inversione di tendenza rispetto a quello che da sempre è considerato il tallone di Achillemade in Sud. Il record delin rosa Nella Regione le lavoratrici hanno raggiunto le 609 mila unità, registrando nel 2024 un incremento del 5,2%, superiore a quello medio italiano (2,3%) ee regioni meridionali (3,9%). Il buon risultato compensa solo in parte le maggiori difficoltà che l’campana ha avuto ad uscire fuori dall’emergenza Covid.