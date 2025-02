Bergamonews.it - Lavoro, diritti, e nuove sfide: Felsa Cisl riparte con Cozzi

Alessiaè stata riconfermata coordinatrice delladi Bergamo, la categoria che assiste e tutela lavoratori somministrati e parasubordinati. Lo ha ratificato il congresso riunito nella sededi Bergamo che ha apprezzato a relazione della dirigente uscente e approvato le linee di azione prefigurate per il prossimo mandato. Questo congresso, nelle intenzioni della segreteria, segna non solo un rinnovo organizzativo, ma ribadisce con forza l’impegno dellanel difendere il valore delin tutte le sue forme.“Fino a una decina di anni fa si riteneva praticamente impossibile l’idea che i lavoratori somministrati si avvicinassero al sindacato , e ancor meno si riusciva ad immaginare un lavoratore somministrato , magari a tempo determinato , che di sua spontanea volontà si candidasse come rappresentante sindacale.