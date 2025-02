Cesenatoday.it - Lavori al centro culturale Fellini, partita la manutenzione negli spazi della biblioteca e delle sale pubbliche

Leggi su Cesenatoday.it

In questi giorni il sindaco Eugenio Battistini e l'assessore aiPubblici Mattia Pavolucci, insieme a Manuel Fabbri di Seep Bo srl, hanno effettuato una visita allacomunale per verificare lo stato di avanzamento deidi sistemazionecoperture emessa in.