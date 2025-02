Quifinanza.it - Lavoratori Viasat e Vem licenziati online, Cgil: “Sono solo i primi”

Licenziamenti collettiviper idie Vem Solutions. I dipendenti diascolteranno su Zoom le motivazioni della fine del loro rapporto di lavoro, mentre gli altri licenziamenti coinvolgeranno Vem Solutions, azienda fornitrice rimasta fuori dall’acquisizione dida parte di Targa Telematics.Laavverte: “Come avevamo previsto, con l’inizio del 2025 cominciano i licenziamenti legati al settore automotive fortemente in crisi. Secondo la nostra opinione questi”. Un campanello d’allarme che fa temere ulteriori tagli occupazionali.Crisi automotive, via ai licenziamenti anche su ZoomIl primo incontro sulla procedura di licenziamento collettivo per idisi terrà da remoto. L’azienda ha organizzato una riunione su Zoom per 40 impiegati, che ascolterannole ragioni della fine del loro rapporto di lavoro.