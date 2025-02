Lanazione.it - Lavoratori stranieri sfruttati: turni di 14 ore, salari bassi e nessun riposo settimanale. Arrestato il titolare

Siena, 25 febbraio 2025 –da carabinieri e finanzieri per aver costretto i dipendenti adi lavoro fino a 14 ore al giorno, senza, coninferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Secondo gli inquirenti, poi, ierano obbligati a metodi di controllo e sorveglianza degradanti come il trasporto nei luoghi di lavoro nel cofano dei veicoli aziendali per eludere i controlli. È quanto viene contestato a un uomo di origine pakistana, ma da anni residente a Rapolano Terme (Siena). Almeno otto, secondo quanto appurato nel corso delle ispezioni, iimpiegati. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro i reai contestati all'indagato,di una impresa individuale per servizi in agricoltura e di una società a responsabilità limitata, entrambe sequestrate.