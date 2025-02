Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter, ancora più qualità. Contro la Juventus ho provato questo!»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato della vittoria dell’il Genoa, per 1-0, grazie alla sua rete, e della precedente sconfittalasempre con lo stesso risultato.IL COMMENTO –ha rilasciato un’vista ad Abu Dhabi Sports Channel sul tema degli ultimi scontri disputati dall’. L’argentino ha innanzitutto indicato cosa non gli è andato a genio della partitail Genoa, pur vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie a un suo colpo di testa vincente nel secondo tempo: «Non mi è piaciuta la squadra sul piano della, ritengo che non ne abbiamo messa abbastanza. Eravamo un po’ stanchi, ma l’importante era conquistare i tre punti».sulla delicata trasferta di Torinoladeve essere più concreta!LE DICHIARAZIONI –ha successivamente riflettuto sulla sconfitta dell’laa Torino.