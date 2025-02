Nuovasocieta.it - Lauree in Medicina nelle Università Telematiche. La decisione del governo Meloni incontra forti critiche: “formazione medica a rischio”

Leggi su Nuovasocieta.it

Vi fareste operare da un chirurgo formatosi in un’telematica? Potrebbe essere un bravissimo professionista ma i dubbi molto probabilmente potrebbero far propendere per un medico proveniente dagli ordinari atenei.E’ questo il punto chiave che emergereazioni negative che stando ladeldi aprire ai corsi di laurea inper le. Realtà in piena crescita e ampiamente pubblicizzate su cui spesso, ma non per tutte, prevalgono giudizi che le dipingono come “macchine da soldi” e diplomifici , prima che centri di reale. Tanto più per un comparto delicato come quello medico.Per l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, da tempo attenta a queste tematiche, “così si compromette la qualità delladei futuri medici, trasformando l’istruzione superiore in un mercato di titoli a pagamento”.