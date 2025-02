Ilrestodelcarlino.it - L’Audax Senigallia gioca alla pari, ma è ko a Prato. Corinaldo sconfitto, bene Jesi e Cus Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In serie A2 la sconfitta del1970 S.Angelo arriva nei minuti finali: nella 17esima giornata è ilad avere la meglio (4-1). Venti punti a dividere le due squadre, venti punti di differenza che però non si sono visti. Nel primo tempo èa mantenere per lungo tempo il pallino del gioco, tanto che è proprio Toppi a sbloccare l’incontro portando i suoi in vantaggio. Nella ripresa ilè deciso a riportare dsua il risultato, ma deve scontrarsi con la personalità del capitano senigalliese, il portiere Chiarizia. Dal canto loro, gli ospiti hanno sui piedi diverse occasioni per raddoppiare: Antronaco, Bikai, Medina, ma la pnon vuole proprio entrare, così, in contropiede arriva prima il pareggio poi il sorpasso dei padroni di casa. A due dal termine il tecnico marchigiano Daniel Martin sceglie il quinto di movimento, ma non basta a riportare la gara sui binari senigalliesi, arrivano altri due gol dsquadra toscana che chiudono l’incontro.