Ilfattoquotidiano.it - L’attivista e filosofo argentino Sztulwark: “Il neofascismo di Milei nasce dalla stanchezza del Paese. Ma regge solo grazie ai soldi Fmi”

Nato a Buenos Aires nel 1971, Diegoha insegnato filosofia all’Università nacional della capitale argentina. Attivista, coordina gruppi di studio di filosofia e politica. È stato membro del Colectivo Situaciones dal 2000 al 2009, con il quale ha svolto un intenso lavoro di ricerca militante completato da pubblicazioni. È coautore di numerosi libri, tra cui Contropotere, scritto con lo psicanalista franco-Miguel Benasayag. Scrive regolarmente sul blog Lobo Suelto.Javier, ultra liberista, è presidente dell’Argentina da poco più di un anno. Come è cambiato ilin questo periodo, come sono cambiate la società e la cultura argentine?Comprendo la domanda ma ti chiedo di lasciarmi rispondere ricostruendo, prima di tutto, da dove ha origine il successo di. Prima che il nuovo presidente iniziasse il suo mandato, nelera già in atto un profondo cambiamento.