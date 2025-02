Anconatoday.it - L'Ast Ancona ricorda alla cittadinanza come prenotare e pagare le visite mediche

Leggi su Anconatoday.it

– L’Ast dile modalità di prenotazione di una visita e il relativo incasso sono attualmente esperibili in forma telematica e telefonica, tramite sistema Pago PA, App e farmacie. Sull’argomento in questione l’Ast precisa poi che, in ordine alle prenotazioni riferite al.