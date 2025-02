Ilgiorno.it - L’Asst di Lodi punta sulla prevenzione in vista della giornata della donna: screening mammografici, pap test e vaccinazioni anti Hpv al via

, 25 febbraio 2025 –di. Per lamondiale contro il Papillomavirus (Hpv), che si celebra il 4 marzo e laInternazionale, l’8 marzo, l’Azienda sanitaria proponee per l’Hpv (Pap/HPV) eHpv. Intanto specialisti offriranno consulenza motivazionale, per informare sui rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili. Alcuni esami sono ad accesso libero, per altri occorre prenotare.mammografico Per promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno sono previste sedute straordinarie dimammografico rivolte a: donne tra i 45 e i 49 anni, che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi e donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi.