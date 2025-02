Ilrestodelcarlino.it - L’associazione: "L’uomo non è il suo errore"

Dopo l’incontro con Don Domenico, abbiamo parlato di un’associazione senza scopi di lucro, fondata da Don Benzi nel 1973, chiamata Papa Giovanni XXIII (foto): si tratta di volontari che si occupano di persone con disabilità, con problemi sociali o di carcerati. Proprio questo ramo poggia le sue fondamenta sull’espressione: "non è il suo", con cui s’intende che l’essere umano non può essere classificato in base ai suoi errori e che non è il risultato delle azioni commesse. Ci sono all’incirca 306 case diffuse in 26 paesi del mondo, in particolare, troviamo la Comunità Educanti con i Carcerati (Cec), che propone una scelta alternativa al carcere. Quando uno viene arrestato, può scegliere di scontare la sua pena all’interno di una delle fattorie del. Questo progetto è un aiuto anche per la risoluzione del sovraffollamento delle carceri, annoso problema.