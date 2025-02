Ilrestodelcarlino.it - L’assessore promette: "Non resteranno impuniti"

"Siamo informati degli episodi, sono fatti accaduti recentemente e ci stiamo muovendo". Così il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni risponde alla situazione di degrado e danneggiamenti avvenuti in centro, nella zona tra piazza Stamira e vicolo Menicucci, e segnalati da un cittadino che li ha subiti in prima persona, trovandosi l’automobile danneggiata da alcuni vandali notturni. "Questi episodi possono sempre accadere – osserva Zinni – non sono il sintomo di un fenomeno ben determinato ma è evidente che sono molto, molto, molto fastidiosi come episodi nei confronti dei legittimi proprietari che purtroppo si ritrovano a dover riparare le proprie automobili e magari senza trovare un colpevole. Faremo di tutto con le videocamere per cercare di rintracciare chi è stato a danneggiare le vetture in sosta e cercare di dare corso alla giustizia.