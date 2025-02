Lanazione.it - L’asilo sotto i ferri. Petizione dei genitori: "Adesso risposte"

Leggi su Lanazione.it

"Chiediamocerte. Dobbiamo sapere quale sede ospiterà la scuola Fasolo l’anno prossimo. Per noisi tratta di un problema non indifferente. Il Comune deve dirci dove dovremo accompagnare i nostri figli". Idella scuola Margherita Fasolo, nido e infanzia paritaria, sono preoccupati e, per far sentire la loro voce, hanno raccolto 587 firme attraverso unaonline.la palla passa a Palazzo Vecchio, che deve decidere dove verrà spostata la scuola che, in quanto gestita da un’associazione di promozione sociale, si trova all’interno di una sede del Comune, al quale corrisponde un affitto. La sede originaria dell’istituto, in via Cambray Digny, in una porzione dell’edificio della secondaria di primo grado Don Milani, è inagibile dal 2022 per lavori di ristrutturazione.