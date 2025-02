Ilnapolista.it - Lasciamo libero Salah, striamo trattando il miglior giocatore al mondo come un pezzo di carne (Guardian)

Mosta dominando la Premier League. E c’è un problema: che si fa con il suo contratto? Il Liverpool lo rinnova o si lascia andare quello che al momento è ildel? Se lo chiede, proprio filosoficamente, Jonathan Liew sul. Non ha risposta: ilun flusso di coscienza.“Dategli ciò che vuole. Questo è il ritornello di questi tempi. C’è un contratto non firmato, c’è una Premier League quasi vinta, è ildel, ama il club, non si può dare un prezzo alla gioia e all’appartenenza, date al piccolo ballerino ciò che vuole. Ovviamente il sensibile editorialista anticonformista si sente in dovere di opporsi. Ha 32 anni. Dare aun nuovo contratto influisce sugli affari che il Liverpool può fare in futuro. Questo è il modo perfetto per dire addio.