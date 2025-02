Quotidiano.net - L’arte di Goliarda di rubare la gioia. Lo “scandalo“ di una donna libera

Leggi su Quotidiano.net

"Ho sempre rubato la mia parte di": prendi una bambina di nome Modesta, orfana, nata in Sicilia, nella povera e desolata Chiana del Bove, il primo gennaio del 1900. Piazzala in convento, e poi in una casa di nobiloni, e poi chissà. Fanne l’eroina amorale (nb: non immorale) di un romanzo che è un inno alla libertà di unache si afferma attraverso i piaceri del corpo e l’ingegno dell’ intelletto. In cui il delitto è senza castigo, in cui il giudizio è assente. In cui cadono a uno a uno sotto i colpi di questa gioiosa sovversiva la chiesa e il potere, la famiglia e il patriarcato. Modesta è l’orfana protagonista del romanzodellacheSapienza finì di scrivere nel 1976 ma che in Italia venne pubblicato integralmente solo in un migliaio di copie nel 1998, quando l’autrice, nata a Catania nel 1924, era già morta da due anni.