L'arte dello sbalzo di Bart

Pisa, 25 febbraio 2025 - È l’artista Romanoelloni, in arte “”, a esporre le sue opere presso il Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri. Domenica 2 Marzo, sarà possibile immergersi in un'antica forma d’arte: quella dei bassorilievi sbalzati su metallo, presentati in un’esplosione di maestria e raffinatezza dal Maestro. I bassorilievi in esposizione su lamine di rame e ottone, sono caratterizzate da effetti cromatici particolari (patine) ottenute artificialmente per azione piu’ o meno forte di agenti chimici corrosivi superficiali e sono il frutto di anni di studio e lavoro assiduo che hanno consacrato l'artista pisano. La mostra vuole rivelare la professionalità e la passione dielloni, i cui lavori mostrano chiari legami storici ma anche espressioni interiori.