"L'Arte della Gioia" mostra un mondo fatto più di ombre che di luci

è una serie che ha in sé una forza attrattiva e repulsiva. Stanno insieme, in modo contraddittorio ma misteriosamente anche omogeneo. Presentata prima al Festival di Cannes, poi in sala e dal 28 febbraio disponibile su Sky e Now, la serie in sei episodi da circa un’ora, diretta da Valeria Golino e tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza (Einaudi)unpiù diche diche gira attorno – come suo unico sole – alla figura di Modesta (la brava Tecla Insolia), prima bambina poi adolescente volitiva, irriverente e fuori dagli schemi. Siamo nella Sicilia di inizio Novecento e Modesta, nata in una famiglia povera e a seguito di tragedie e violenze subite, viene accolta in un convento femminile, retto dalla madre badessa suor Eleonora (Jasmine Trinca).