361magazine.com - “L’Arte della Gioia”, la serie diretta da Valeria Golino: sinossi e anticipazioni

Leggi su 361magazine.com

In onda su SkyDopo il debutto in anteprima mondiale al Festival di Cannes e l’uscita in sala in due parti la scorsa estate,arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 28 febbraio. LaSky Original,da, è un libero adattamento dell’omonimo romanzo cult di Goliarda Sapienza (pubblicato da Einaudi), un’opera rifiutata per quasi trent’anni in Italia e riscoperta solo all’estero, prima in Germania e poi in Francia, dieci anni dopo la scomparsa dell’autrice.Prodotta da Sky Studios e HT Film con Viola Prestieri, lasegue la straordinaria e avventurosa esistenza di Modesta, un’orfanaSicilia rurale di inizio ‘900. Determinata a sfuggire al destino imposto dalla società, la protagonista scopre il desiderio, la sessualità e il coraggio di lottare per la propria emancipazione, sfidando il sistema e le rigide regole del potere.