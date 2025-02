Game-experience.it - Laptop MSI con schede GeForce RTX 50, sono aperti i pre-ordini

I nuoviMSI con i più recenti processori AMD e Intel e le GPU perNVIDIARTX Serie 50ora disponibili per il preordine e, fino al 31 marzo, offriranno ai consumatori il meglio della tecnologia e bundle gratuiti esclusivi, tra cui: zaino, mouse e cuffie gaming con i prodotti dotati di RTX 5090, zaino e mouse gaming per i prodotti equipaggiati con RTX 5080.MSI offre una selezione diversificata diRTX Serie 50, progettati per diversi tipi di utenti. La serie Titan è pensata per chi cerca un sostituto del desktop, mentre la serie Raider è rivolta agli appassionati di gaming con un occhio attento al design d’impatto. Con un aspetto industriale, la serie Vector si rivolge invece a ingegneri e creatori di contenuti, e la serie Stealth – con i suoi prodotti sottili e potenti – è ideale per quanti danno priorità alla portabilità.