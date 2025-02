Ilgiorno.it - L’appello della Polstrada: "Più agenti per i Giochi"

Potenziare, con urgenza, ladi Monza, aumentando di un terzo glioggi in servizio, così da arrivare ad avere in attività l’organico effettivo a suo tempo previsto per la sezione polizia stradale del capoluogo. Un passaggio fondamentale per poter garantire controlli efficaci lungo la Valassina, che è una delle arterie più importanti del territorio e che sarà uno dei collegamenti stradali principali durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo anno. È la richiesta messa nero su bianco dalla sezione Monza e Brianza del Sap, il Sindacato autonomo di polizia. A segnalare l’"urgenza del potenziamento dell’organicopolizia stradale di Monza" è il segretario provinciale del Sap, Alberto Valsecchi. "Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina la statale 36 si conferma uno dei collegamenti principali, in particolare tra Milano e la Valtellina, zona destinata a ospitare numerose gare - spiega Valsecchi -.