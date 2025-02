Palermotoday.it - L'app Palermobilità funziona a singhiozzo: "Impossibile acquistare i pass Ztl, non si facciano multe"

Leggi su Palermotoday.it

L'app, che consente di attivare onlineZtl, pagare il parcheggio in zona blu ebiglietti per il bus e il tram, nei giorni scorsi è andata più volte in tilt. E la consigliera comunale Mariangela Di Gangi, del Partito Democratico, ha scritto al sindaco Roberto Lagalla.