L' Antitrust contro Atac per i disservizi del trasporto pubblico a Roma

Metro e bus in ritardo, scale mobili rotte, stazioni pericolose. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti dis.p.a. per possibile pratica commerciale scorretta. L’Agcm ha il sospetto che lallata dal Campidoglio, che gestisce in concessione gran parte del tplno, abbia offerto un servizio insufficiente rispetto ai parametri minimi previsti nel contratto con la città. L'dovrà quindi verificare che “qualità e la quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023” siano in linea con quanto previsto dal contratto di servizio con il Comune die prospettato ai consumatori anche attraverso la Carta della qualità dei servizi del, documento con cui l'ente erogatore ha assunto specifici impegni nei confronti degli utenti.