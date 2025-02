Quifinanza.it - L’Antitrust apre un’istruttoria su Atac, sotto accusa gestione e fondi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messola lente per presunte storture nelladel trasporto pubblico. Il triennio 2021-2023 è finito nel mirino per la distanza siderale tra i servizi promessi e quelli effettivamente forniti, una discrepanza che rischia di trasformarsi in un boomerang per la società. Il contratto con il Comune di Roma e la tanto decantata Carta della Qualità dei Servizi sembrano essere stati trattati più come carta straccia che come impegni vincolanti.nel mirino del: servizi disattesi e disagi per gli utentipunta il dito controper aver lasciato il trasporto pubblico romano in un limbo di inefficienza. Corse di autobus, tram e metro che saltano come un disco rotto, stazioni metro che sembrano set di un film post-apocalittico con ascensori fuori uso e scale mobili ferme da mesi.