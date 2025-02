Lanazione.it - L’anno che cambierà Fucecchio: ecco tutti i cantieri nel centro storico

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 25 febbraio 2025 – Il 2025 cheil volo di. Grazie al Pnrr. A partire dai progetti relativi al bando “Rigenerazione urbana” i più corposi, che interessano il parco Corsini, le scarelle di Sant’Antonio e molte vie e piazze centrali. Entrando nel dettaglio – spiega l’amministrazione –, il progetto è stato suddiviso in quattro lotti di cui uno, quello relativo ai lavori di riqualificazione di corso Matteotti e piazza Amendola, dal costo complessivo di 1 milione e 600 mila euro, è ormai alla sua fase finale, con l’imminente conclusione dei lavori nella piazza del Comune ed il completamento con la riqualificazione dell’area posta sul retro del teatro Pacini e sagrato della chiesa di S. Maria delle Vedute. In corso, invece, gli interventi che riguardano la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini, via Sbrilli e via Porta Raimonda,inseriti nello stesso lotto, per una spesa totale di circa 2 milioni e 900 mila euro.