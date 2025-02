Ilrestodelcarlino.it - L’Amatori stasera con Thiene nella semifinale che vale la stagione

Dimenticando per una sera un campionato di A2 quanto mai avaro di soddisfazioni,1945 Modena si tuffaCoppa Italia di categoria, per giocare unacheormai mezza: alle 20.45 al PalaRoller di Montale arriva l’Hockey, altra grande delusa del torneo, dove naviga al penultimo posto, in piena zona retrocessione. Sia, che il, aspiravano a ben alti orizzonti in campionato, dopo che avevano vinto la prima fase di Coppa, mettendosi alle spalle quelle squadre che invece adesso dominano, Breganze e Correggio, ma ormai il risultato era acquisito, ed ora bisogna metterlo a frutto: in palio la qualificazione alla finale secca in programma domenica 16 marzo alle ore 15.00 a Trissino, contro la vincitrice dell’altratra Camaiore e Matera, in programma domani sera.