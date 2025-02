Ilfattoquotidiano.it - “L’amante di Dave Grohl che è rimasta incinta è la produttrice cinematografica Jennifer Young. Ha 38 anni”: svelato il mistero del gossip

Lo scorso settembre la “scappatella” di, frontman dei For Fighters, ha scatenato un terremoto non solo nella vita privata dell’artista, ma anche della band che aveva preso la decisione di slittare il tour. Il cantautore, infatti, aveva confessato che la sua amante era. “Sono diventato padre di una bambina, ma fuori dal matrimonio. – aveva scritto sui social -. Sarò un genitore amorevole e sosterrà la bambina. Amo mia moglie e le mie figlie, farò il possibile per riconquistare la loro fiducia e guadagnare il loro perdono. Siamo grati per la vostra considerazione nei confronti di tutti i bambini coinvolti, mentre andiamo avanti insieme”.Una fonte vicina alla band aveva rivelato al The Sun: “La band ha bisogno di tempo per stare con le proprie famiglie e concentrarsi sul riorganizzarsi.