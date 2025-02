Spettacoloitaliano.it - L’altra faccia di mio marito Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023

Leggi su Spettacoloitaliano.it

di mioTv8di mioè unTv8 del. Ildi Katrina scompare, presumibilmente annegato, durante una gita in kayak. Ma lei intravede un uomo che gli somiglia, innescando una serie di eventi sconvolgenti. Questa è in breve la storia del thriller con protagonisti Koko Marshall e Thomas Gipson che riprende il genere di Unquasi perfetto.A seguire:di miodelTv8di miocompletaDopo che ildi una donna scompare durante un’uscita in kayak, tutti presumono che sia annegato. Ma poi, lei intravede un uomo in mezzo alla folla che gli somiglia esattamente, innescando una serie di eventi che svelano tutto ciò che pensava di sapere sul. Kat non riesce quasi a dormire e ha degli incubi terribili.