Latuafonte.com - L’altra faccia di mio marito come finisce: spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

di mioè un film thriller del 2023 diretto da Danny J. Boyle, che va in onda su TV8. La trama prende inizio da una gita in kayak, durante la quale un uomo scompare nel nulla. Si pensa che sia morto annegato, in quanto il corpo non viene ritrovato. Qualche tempo dopo, sua moglie pensa di aver visto qualcuno che assomiglia all’uomo in modo incredibile. Da questo iniziano degli eventi, che permettono alla donna di scoprire che suole teneva nascosto qualcosa di terribile.di mio: riassunto trama completaLeggi anche: Il mio nome è vendetta: Sofia e Santo,spiegatoLeggi anche: Dietro le apparenzedel filmLa trama del filmdi miovede protagonista Katrina.