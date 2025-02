Tpi.it - L’aggiornamento sullo stato di salute di Papa Francesco: “Ha riposato bene, tutta la notte”. Ma le condizioni restano critiche: “Lieve miglioramento”

Come sta: ledidel pontefice oggiSono inledidi, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso.“Ilhala” è la stringata comunicazione della Sala Stampa vaticana ai giornalisti. Il bollettino medico diffuso nella serata di lunedì 24 febbraio, invece, riportava che “lecliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un“.Ieri, inoltre, si segnalava che non si erano “verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati”.Il bollettino, quindi, sottolineava che il “monitoraggio dellainsufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigenomente ridotti.