L’Agenzia delle Entrate di Milano chiede a X di Elon Musk 125 milioni di euro di Iva non pagata allo Stato

Quotidiano.net - L’Agenzia delle Entrate di Milano chiede a X di Elon Musk 12,5 milioni di euro di Iva non pagata allo Stato

, 25 febbraio 2025 – L'Agenzia, dopo le verifiche della Guardia di finanza di, contesta a Twitter international UK, oggi "X", il mancato pagamento di 12,5didi Iva dal 2016 al 2022. Al social network dila procura di– il fascicolo per dichiarazione infedele è affidato al pubblico ministero Giovanni Polizzi – viene imputato lo stesso schema dell'inchiesta "pilota" (chiusa a dicembre) su Meta e pone al centro il peso finanziario e fiscale dei dati. La presunta Iva nonriguarda, semplificando, le iscrizioni gratuite degli utenti sulla piattaforme “in cambio” dei propri dati e della loro potenziale profilazione. Per gli inquirenti è una permuta tra beni differenti e in quanto tale soggetta al regime Iva e quindi da tassare. Nel caso di X, Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha chiuso la sua verifica fiscale nell'aprile 2024 e l'Agenzia, lo scorso gennaio, ha notificato lo "schema d'atto", cioè le sue conclusioni che combaciano con l'impostazione dei finanzieri.