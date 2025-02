Ilnapolista.it - L’agente di Donnarumma: «Lavoriamo al rinnovo con il Psg, nessun contatto con l’Inter o altre società»

Enzo Raiola è molto diretto sul destino di Gianluigiin una intervista rilasciata al sito ChiamarsiBomber.com.del portiere del Paris Saint Germain ha escluso ogni possibile addio confermando come siano in corso le trattative per ildel contratto, in scadenza il 30 giugno 2026:«Non ci sono stati contatti né conné con».Leggi anche: Luis Enrique scarica: «Chiederò il suo? No, la mia opinione non ha importanza»di: «Abbiamo accettato la nuova policy del Psg sulla gestione dei contratti»di: «»«Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire cone per lui vale lo stesso. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’èa porta aperta in questa direzione.