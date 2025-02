Ilrestodelcarlino.it - Lafert, è stato raggiunto il primo obiettivo

È, finalmente, bianca la fumata per la crisi delladi Fusignano. L’assemblea dei lavoratori ha votato favorevolmente all’accordo siglato giovedì scorso nella sede della Regione Emilia Romagna tra la proprietà, i sindacati e le Rsu. L’azienda ha ritirato il procedimento di licenziamento collettivo che aveva annunciato a metà gennaio e adotterà a partire dal 1 marzo e fino a febbraio 2026, quindi per 12 mesi, il contratto di solidarietà per i dipendenti dello stabilimento di Fusignano. Previsto, inoltre, l’avvio di un progetto di reindustrializzazione del sito produttivo grazie alla nomina di un advisor ad hoc. Il ricorso al contratto di solidarietà porterà a una riduzione delle ore lavorative senza compromettere l’occupazione, consentendo così ai dipendenti di mantenere il proprio posto di lavoro durante il periodo di transizione.