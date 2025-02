Labubu charms ovunque! La mania pop del 2025 | dove trovarli e perché hanno riconquistato intere generazioni

361magazine.com - Labubu charms ovunque! La mania pop del 2025: dove trovarli e perché hanno (ri)conquistato intere generazioni

Dal K-pop alle passerelle, il pupazzo di Pop Mart si fa strada come l’accessorio irriverente che non può più mancare, per borse, zaini e non solo. Ma cosa li rende così irresistibili?Isono ufficialmente la nuova ossessione moda del, e si sono infiltrati in ogni angolo del nostro look. Questi pupazzi di Pop Mart, con le loro orecchie da coniglio e quel sorriso malizioso, sono il tocco di colore e ironia che mancava. Non c’è più bisogno di scegliere tra zaino sportivo e borsa da sera,può stare su entrambi, ein mezzo. Ma cosa li rende così irresistibili?Partiamo dalla storia:è una creazione dell’artista di Hong Kong Kasing Lung, e il suo aspetto distintivo – pelliccia fluo e denti appuntiti – ha conquistato il mondo. Non è solo un pupazzo, è un simbolo di personalizzazione e divertimento.