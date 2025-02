Linkiesta.it - L’abile doppio gioco di Meloni si è rivelato un ponte sul niente

C’è a Roma un, pedonale e ciclabile, dall’aspetto molto moderno, realizzato una quindicina di anni fa, sicuramente bello a vedersi anche se di dubbia utilità pratica, in una città in cui si prende l’automobile pure per fare il giro del palazzo e in bicicletta circolano solo i rider, che in famiglia ci siamo abituati a chiamare affettuosamente «ilsul».Mi è tornato in mente ieri, mentre ascoltavo la conferenza stampa congiunta di Emmanuel Macron e Donald Trump alla Casa Bianca, e ripensavo ai tanti articoli letti in questi mesi sul fondamentale ruolo di Giorgiacometra l’Unione europea e la nuova amministrazione americana. Dopo essere rimasta in silenzio, al contrario di Macron e degli altri leader europei, dinanzi alle ingiurie di Trump contro Volodymyr Zelensky; dopo avere prestato omaggio all’adunata trumpiana di sabato con un intervento in cui ha dedicato appena un inciso all’elogio della resistenza ucraina, preceduto e seguito da quindici minuti di esaltazione del trumpismo; dopo avere persino tentato di marinare la riunione del G7, nel giorno del terzo anniversario dell’invasione russa, accampando risibili problemi di agenda che alla fine si è dovuta rimangiare; dopo tutto questo e molto altro ancora,raccoglie una simpatica dichiarazione in cui Trump le fa molti complimenti, seduto accanto a Macron, al termine dell’incontro bilaterale in cui il presidente francese ha parlato di fatto a nome dell’Europa, nel tentativo, vedremo quanto realistico o invece velleitario, di ricucire il rapporto con gli Stati Uniti ed evitare il tradimento dell’UcrainaIl triste esito dell’ambiziosogiochismo diera del resto inevitabile dinanzi alla brutalità della svolta impressa da Trump alla politica americana sull’Ucraina, confermata dal suo rifiuto di sottoscrivere una condanna dell’aggressione russa da parte del G7 e anche delle Nazioni Unite.