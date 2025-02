Anteprima24.it - La Volley S. Maria di Costantinopoli protagonista del progetto ‘Dipende da Noi’

Tempo di lettura: 2 minutiLaS.didel“Dipende da Noi”, nell’ambito dell’Avviso pubblico “I Giovani e la cultura della rigenerazione sociale”, promosso dalla Regione Campania con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva come strumento di inclusione e crescita.Attraverso la pallavolo, ilha messo in luce il valore dello sport nel favorire l’integrazione tra ragazzi di diverse realtà, creando un ambiente di collaborazione e rispetto reciproco.Dopo quasi un anno di attività, il percorso sta giungendo alle battute finali con due convegni di grande interesse:Mercoledì 26 Febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Galilei Vetrone in Contrada Piano Cappelle;Venerdì 28 febbraio, all’IPSAR Le Streghe di Via Santa Colomba.