Fanpage.it - La vita privata di Oriana Fallaci, l’amore per Alfredo Pieroni e per il compagno Alekos Panagulis

Leggi su Fanpage.it

ha vissuto unaintensa non solo sul piano professionale ma anche su quello sentimentale. Tra le sue relazioni più significative c'è quella cone, secondo alcune fonti, anche con l’imprenditore Paolo Nespoli. La giornalista ha avuto diversi aborti nel corso della sua, motivo per cui non ha avuto figli.